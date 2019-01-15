القاهرة 09 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، ضرورة التعامل مع ظاهرة تدفق اللاجئين وأشكال النزوح البشري، من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجراحه شمال قطاع غزة، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.وتناقلت صحف الثلاثاء تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عدم مشاركة بلاده في القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري، وأن مقعد دولة ليبيا سيكون شاغرًا.ولفتت الانتباه إلى تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن عرقلة مشروع "البريكست" وعدم تنفيذ نتائج استفتاء يونيو 2016 يعني "إضرار كارثي" بثقة البريطانيين بالعملية السياسية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مصرع 15 شخصًا إثر تحطم طائرة شحن إيرانية غرب العاصمة طهران.// انتهى //10:14ت م0019