المدينة المنورة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسحقق مكتب التعليم شمال المدينة المنورة، شهادة الآيزو الدولية "ISO 9001:2015" في تقديم خدمات موافقة للمعايير العالمية في الجانب الإشرافي والتعليمي والإداري.وبيّن مدير مكتب تعليم شمال المدينة المنورة بدر بن سعود الفهيدي لدى تسلّمه شهادة الاعتماد أمس, أن هذه الخطوة تعدّ تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء من العاملين في أقسام المكتب كافة, مبيناً أن المكتب نفّذ عدة ورش عمل مع المختصين لإعادة هيكلة العمليات لتطبيق المعايير العالمية في العمل.من جانبه أفاد رئيس قسم الشؤون التعليمية بالمكتب محمد مطر المطيري أن المكتب بصدد إطلاق حزمة من البرامج لنشر ثقافة التميّز ودعم مجالاته وبرامجه, بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //11:29ت م0029