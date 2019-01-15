عنيزة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسناقش محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم اليوم، مع رئيس الغرفة التجارية محمد بن عبدالله الموسى، وفريق العمل الخاص بمهرجان الحنيني الثالث الاستعدادات النهائية للمهرجان، بحضور ممثلي بلدية عنيزة والجمعية الزراعية ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة.وبين المحافظ أهمية تظافر الجهود لتقديم مهرجان يُعرِف بالمأكولات الشعبية ويخدم الأسر المنتجة، مشيداً بتميز الغرفة التجارية في تنظيم عدد من المهرجانات والفعاليات وأخرها مهرجان التمور.من جانبه أوضح الموسى أن المهرجان يهدف لتحقيق عوائد اقتصادية وشعبية وتقديم فعاليات جاذبة لشرائح المجتمع كافة.// انتهى //11:31ت م0030