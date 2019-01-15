جدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، ملتقى "منسقي السلامة والصحة المهنية والطوارئ والكوارث"، بإشراف من وكالة الجامعة للمشاريع، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.وتسعى الجامعة من خلال الملتقى لتكثيف الجهود التوعوية لمنسقي السلامة بالقطاعات، ونشر ثقافة الوقاية، وتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية.وأوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي أن الملتقى يهدف إلى تقديم برامج عمل توعوية تمكن منسقي السلامة من أداء أدوراهم ومهامهم على الوجه المطلوب، وذلك بعرض قدمه نخبة من الأكاديميين والمختصين من خلال أبحاثهم وخبراتهم في مجال السلامة المهنية والصحية أثناء المحاضرات والندوات التي يشهدها الملتقى.وناقش الملتقى عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تتعلق ببناء مؤشرات قياس الأداء للأنظمة الإدارية للسلامة والطوارئ، والسلامة في بيئة العمل والمعامل، ودور منسقي السلامة وأساسيات الإخلاء والتفتيش، وغيرها.وشهد الملتقى مجموعة من المداخلات والنقاشات من جانب الحضور، الذين عبروا من خلالها عن أهمية تطبيق معايير واشتراطات السلامة كمسؤولية على الجميع، ما يكفل العيش في بيئة عمل آمنة وصحية، وتحقيق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.وتطرق الملتقى إلى أساسيات التفتيش في المباني والإخلاء الافتراضي، وشرح عن أهميتها وتطبيقها بشكل دوري ومستمر، لضمان أعلى مستوى من الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات.// انتهى //11:47ت م0033