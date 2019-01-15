تونس 09 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بكلمة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للشعب التونسي أمس وتأكيده على ضرورة الحيلولة دون تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 يناير الجاري ، ودعوته في هذا السياق جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية والأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين.وتناولت إعلان حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مقاطعتها القمة العربية التنموية التي تستضيفها لبنان بعد أيام ، مشيرة إلى تنديد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بحادثة إزالة علم ليبيا من مكان انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت من قبل عناصر تابعة لحركة أمل الشيعية في لبنان داعيا الجامعة العربية والسلطات اللبنانية على ضرورة اتخاذ موقف قوي وواضح من العملية.وأخبرت عن فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على المصلين في مسجد قبة الصخرة في حين سمحت لعشرات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.وتوقفت عند إتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم ايران بعدم إحترام بنود إتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي.وعرجت على إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الإتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بلادها من الإتحاد الأوروبي مهدد بسبب مخاوف النواب البريطانيين بشأن حدود المملكة مع إيرلندا.// انتهى //11:57ت م0035