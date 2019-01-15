أملج 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس، مبادرة "يسروا عفتي"، التي ترعاها لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، وذلك بقاعة النخيل بالمحافظة.وبدء الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم، بعد ذلك قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أملج مساعد غيث الحبيشي عرض تعريفي عن المبادرة، التي تهدف إلى تبسيط الزواج واقتصار الولائم المتعددة في ليلة واحدة وتقليص التكاليف وعدد من البنود التي أعدت في وثيقة موحدة، ثم كلمة فريق المبادرة قدمها الدكتور سالم بن قليل الحمدي، حث فيها على الزواج المبكر مؤكداً أن عجز الشاب على تحصيل مؤنة الزواج خطر يهدد أخلاق المجتمع، مشيراً إلى أن اغلب طقوس ومراسم الزواج التي ألزم أفراد المجتمع بها نفسه لا ضرورة لها بل هي عادات اكتسبها المجتمع واصبح مقيداً بعقبة "ماذا تريد أن يقول الناس عنا"، ما جعلها ترهق كاهل الشاب وتحول بينه وبين إكمال نصف دينه.من جهته أكد محافظ أملج زياد البازعي أن توجيهات سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان تحث على دعم وتشجيع المبادرات التي تخفف أعباء وتكاليف الزواج على المجتمع، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المبادرة يستلزم تظافر الجهود وتبنيها من قبل أفراد المجتمع، ولنا قدوة في دعم وتشجيع سمو أمير المنطقة حينما زف الأسبوع الماضي 160 عريساً في حفل زواج جماعي الذي نتمنى تطبيقه في أملج مع هذه المبادرة وعدم تأخير موعد وجبة العشاء الى ساعات متأخرة من الليل فمن يبدأ بهذه المبادر سيسن سنة حسنه تخفف على الشبابتكاليف زواجهم وله أجرها وأجر من عمل بها من الأجيال القادمة.// انتهى //11:57ت م0036