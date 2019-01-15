أبها 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسنظمت بلدية محافظة رجال ألمع أمس، ورشة عمل لمناقشة خطة عمل تحسين المشهد الحضاري التي أطلقتها أمانة منطقة عسير.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الاجتماع ناقش سبل تطوير خدمات البلدية والارتقاء بالجانب الاستثماري بالمحافظة، إلى جانب وسائل الاهتمام بالتراث العمراني في المحافظة وطرق تأهيل المباني التراثية.وأشار حافظ إلى أن الورشة تأتي امتدادا لورشة العمل الخاصة بخطة تحسين المشهد الحضاري التي أقيمت قبل أسبوع بأمانة عسير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //12:00ت م0037