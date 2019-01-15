الخرطوم 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير خلال مخاطبته أمس حشد جماهيرى في دارفور غرب السودان أن الحكومة لن تتغير عبر المظاهرات وأعمال التخريب وإنما عبر صندوق الانتخابات.وأشارت الصحف إلى اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل وعشرات المستوطنين الإسرائيلين أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.وأخبرت صحف الصباح عن مصرع 20 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس في مواجهات مع الجيش اليمني، بمديرية – باقم- شمالي محافظة صعدة.ولفتت إلى رفض وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة، مشاركة بلاده في القمة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت.ونشرت صحف السودان إعلان البنتاجون ، تمديد انتشار القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك حتى سبتمبر، بهدف دعم حرس الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين.// انتهى //12:01ت م0038