الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمقر الوزارة بالرياض‏، وذلك ضمن زياراته التي بدأها سموه الأسبوع الماضي، لعدد من أصحاب المعالي الوزراء لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات والخدمات التي تهم المواطنين في شتى المجالات.وفي بداية اللقاء قدم الوزير العامودي التهنئة لسموه بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف.بعد ذلك جرى بحث مشروعات الوزارة بالمنطقة الجاري تنفيذها، خصوصاً المشروعات الصفرية والمتأخرة أو المتعثرة، إلى جانب متابعة مشروعات تطوير مطار الجوف ومطار القريات التي وضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أثناء زيارته للمنطقة.كما بحث سموه إيجاد رحلات مباشرة من مطارات المنطقة لتلبية احتياجات زوارها، مؤكداً سموه على إيجاد حلول عاجلة لرفع وتيرة الانجاز واستكمالها، وبحث مشروعات واحتياجات المنطقة ومحافظاتها للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الطرق الزراعية والرفع من كفاءة الطرق الخارجية وصيانتها بشكل مستمر وتوفر اشتراطات السلامة فيها من أجل سلامة سالكيها، منوهاً سموه في الوقت ذاته بالدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمشروعات النقل في المنطقة.حضر اللقاء معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول بن حسين الهذلول.// انتهى //12:10ت م0039