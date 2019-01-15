وادي الدواسر 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستنطلق غداً فعاليات مهرجان الأسر المنتجة بمحافظة وادي الدواسر، الذي تُنظمه مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية بالمحافظة، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامةللسياحة والتراث الوطني، وذلك بمقر ساحة الاحتفالات بالمعتلاء.وسيتضمن المهرجان الذي يستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، مشاركة 50 أسرة مُنتجة في الأكلات الشعبية، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والصوف، وأواني المطبخ الشعبية، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والأطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها، إلى جانب تأهيل الأسر المُنتجة وتمكينها اقتصادياً, واجتماعياً, وثقافياً وفق أفضل الممارسات وأجود المنتجات والخدمات وصولاً للتنمية المستدامة والاكتفاء.// انتهى //13:17ت م0068