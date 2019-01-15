الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم, مدير السجون بمنطقة الرياض العقيد علي العمري ,الذي قدم للسلام على سموه عقب تعيينه في منصبه.وحثه سمو الأمير فيصل بن بندر على بذل الجهود في تطوير الية العمل والارتقاء به, متمنياً له التوفيق فيما كلف به لخدمة الدين ثم المليك والوطن .حضر الاستقبال العميد علي بن محمد آل قوت مدير سجون منطقة الرياض سابقاً .// انتهى //13:18ت م0069