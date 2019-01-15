الكويت 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9 ر 6 نقاط ليبلغ مستوى 5ر5234 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 2 ر 151 مليون سهم تمت من خلال 5324 صفقة نقدية بقيمة 4 ر 25 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4 ر 15 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4798 نقطة وبنسبة ارتفاع 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6 ر 90 مليون سهم تمت عبر 3042 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3 ر 2 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5473 نقطة وبنسبة ارتفاع 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5 ر 60 مليون سهم تمت عبر 2282 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار .// انتهى //13:22ت م0071