مكة المكرمة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, اليوم , التيار الكهربائي لمخططات ولي العهد 5، 6، 7، 8 الواقعة بمكة المكرمة.وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن تغذية مخططات ولي العهد (5، 6، 7، 8) ستتم من محطة التحويل الجديدة جهد (110/13.8/33 ك. ف) فيما سيتم توصيل الخدمة الكهربائية مباشرة إلى 2500 مشترك خلال هذا العام.وأفادت الشركة أنه في العام 2015 تم تشغيل محطة تحويل مخططات ولي العهد الأولى للمخططات الواقعة على طريق الليث (1، 2، 3، 4) بتكلفة وصلت إلى أكثر من 210 ملايين ريال, وإيصال الخدمة إلى حوالي 9 آلاف مشترك.// انتهى //13:24ت م0073