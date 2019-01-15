الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيقيم الاتحاد السعودي للتنس المرحلة الثانية لبطولة الأندية الممتازة للشباب، وذلك يوم الخميس المقبل في مدينة الدمام على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية وملاعب نادي الاتفاق، حيث سيشارك في البطولة 10 أندية، وسيتم اللعب بطريقة الدوري من دور واحد لجميع الفرق، بمشاركة 18 حكماً برئاسة الحكم العام يوسف بن عبدالله الطريف.من جانبه عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي اجتماع بمنسوبي الاتحاد بعد إعادة تشكيل اللجان، وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط اللجان العاملة في عام 2019م والبطولات الدولية التي سيشارك فيها الاتحاد.// انتهى //13:24ت م0074