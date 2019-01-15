جدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسنظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس , محاضرة بعنوان "قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري" ضمن سلسلة محاضرات وحدة المسؤولية الاجتماعية للسنة الرابعة ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.وتضمنت المحاضرة العديد من المحاور أبرزها الأحكام القضائية في النظام السعودي التي تخص قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري، بالإضافة للأنظمة والقوانين والتجارب والأحكام المتعلقة بكلٍ من الطلاق ، وفسخ عقد النكاح ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة ، والعضل ، وإجراءات تقديم الدعاوي لجهات الاختصاص والتنفيذ ، والعنف الأسري ونظام الحماية من الإيذاء ، والمسؤولية والعقوبات.// انتهى //13:26ت م0075