عام / الجيش الليبي يسيطر على قاعدة تمنهنت بالجنوب
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
طرابلس 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
سيطرت القوات المسلحة التابعة للجيش الليبي على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد .
وأوضح مصدر عسكري ليبي في تصريح صحفي اليوم أن قوات الجيش تمكنت من دخول أحياء مدينة سبها ، مؤكدا أن الجيش دفع بتعزيزات ضخمة إلى مدن الجنوب لتحريرها من العصابات والتنظيمات المسلحة .
وأفادت تقارير إعلامية أن قوات الجيش تم استقبالها في مدينة سبها والمدن والمناطق المجاورة لها من قبل الأهالي بحفاوة كبيرة وتأكيد ودعم كامل للقوات التي وصلت لحماية الجنوب .
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