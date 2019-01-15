طرابلس 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسسيطرت القوات المسلحة التابعة للجيش الليبي على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد .وأوضح مصدر عسكري ليبي في تصريح صحفي اليوم أن قوات الجيش تمكنت من دخول أحياء مدينة سبها ، مؤكدا أن الجيش دفع بتعزيزات ضخمة إلى مدن الجنوب لتحريرها من العصابات والتنظيمات المسلحة .وأفادت تقارير إعلامية أن قوات الجيش تم استقبالها في مدينة سبها والمدن والمناطق المجاورة لها من قبل الأهالي بحفاوة كبيرة وتأكيد ودعم كامل للقوات التي وصلت لحماية الجنوب .// انتهى //13:27ت م0076