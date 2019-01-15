جنيف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسطالب برنامج الغذاء العالمي من الدول المانحة بالمزيد من التمويل الأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين البرنامج من استخدامه في أي مكان وأي وقت يكون فيه أكبر قدر من الاحتياجات .وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج ارفيه فيرهوسل أن البرنامج تلقى عام 2018 تمويلا مرنا بلغ 440 مليون دولار بزيادة قدرها 10 % عن عام 2017 ، مشيرا إلى أن التمويل المرن يسمح بنشر فرق العمل وبدء الاستجابة لحالات الطوارئ المفاجئة في غضون 24 ساعة ، حيث يتم شراء الإمدادات مقدما والحصول على وسائل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في الأزمات .وقال " إن البرنامج تمكن بفضل التمويل المرن عام 2018 من التدخل السريع لمواجهة الأزمة الغذائية في منطقة الساحل ، حيث وصل الغذاء سريعا إلى أكثر من 3 ملايين متضرر من الجفاف ، كما تمكن من تقديم الغذاء في كولومبيا للأسر الفنزويلية التي عبرت الحدود ، ومواصلة تقديم الحصص الغذائية لما يقرب من 900 الف لاجئ من مسلمي الروهينجا " .وأبان أن الاتفاق المعروف باسم الصفقة الكبرى الذي أبرم في القمة العالمية للعمل الإنساني عام 2016 ، يهدف الي الوصول بنسبة التمويل المرن إلى 30 % من نسبة التمويل الإنساني ، لافتا النظر إلى أن هذه النسبة لم تتعد حتى الان نسبة 6 % .// انتهى //13:43ت م0078