عام / برنامج الغذاء العالمي يطالب بتمويل انساني أكثر مرونة
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
جنيف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
طالب برنامج الغذاء العالمي من الدول المانحة بالمزيد من التمويل الأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين البرنامج من استخدامه في أي مكان وأي وقت يكون فيه أكبر قدر من الاحتياجات .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج ارفيه فيرهوسل أن البرنامج تلقى عام 2018 تمويلا مرنا بلغ 440 مليون دولار بزيادة قدرها 10 % عن عام 2017 ، مشيرا إلى أن التمويل المرن يسمح بنشر فرق العمل وبدء الاستجابة لحالات الطوارئ المفاجئة في غضون 24 ساعة ، حيث يتم شراء الإمدادات مقدما والحصول على وسائل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في الأزمات .
وقال " إن البرنامج تمكن بفضل التمويل المرن عام 2018 من التدخل السريع لمواجهة الأزمة الغذائية في منطقة الساحل ، حيث وصل الغذاء سريعا إلى أكثر من 3 ملايين متضرر من الجفاف ، كما تمكن من تقديم الغذاء في كولومبيا للأسر الفنزويلية التي عبرت الحدود ، ومواصلة تقديم الحصص الغذائية لما يقرب من 900 الف لاجئ من مسلمي الروهينجا " .
وأبان أن الاتفاق المعروف باسم الصفقة الكبرى الذي أبرم في القمة العالمية للعمل الإنساني عام 2016 ، يهدف الي الوصول بنسبة التمويل المرن إلى 30 % من نسبة التمويل الإنساني ، لافتا النظر إلى أن هذه النسبة لم تتعد حتى الان نسبة 6 % .
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