الدمام 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشن المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم اليوم، مشروع "محفوظ" الإلكتروني على موقع إدارة التعليم بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، وذلك بمقر إدارة التعليم بالمحافظة.وتأتي فكرة المشروع من أرشفة التعاميم والقرارات للأعوام السابقة على شبكة الإدارة أيقونة "محفوظ" لوصول المستفيد الداخلي جميع منسوبي الإدارة " بنين – بنات " لتكون متاحة للجميع للاطلاع والطباعة والمستفيدون هم منسوبي التعليم بنين وبنات والجهة المساندة إدارة تقنية المعلومات، ويهدف المشروع تقديم خدمة ذاتية إلكترونية للمستفيد الداخلي تختصر عليه الوقت والجهد.// انتهى //13:57ت م0081