الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأطلق المعهد العقاري السعودي الذراع التدريبي للهيئة العامة للعقار باكورة برامجه الموجهة للتنفيذيين في القطاع العقاري بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "IE Business School" بعنوان "التوجه العالمي والمحلي والفرص الاستثمارية في قطاع العقار".ويأتي البرنامج سعياً من المعهد للقيام بمهمته في تطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي في ‏السوق العقاري، من خلال شراكات استراتيجية مع جامعات ومعاهد تدريبية عالمية متخصصة ، بهدف إعداد وتقديم برامج متميزة للمستويين التنفيذي والمهني للقطاع العقاري السعودي، ومن ذلك الشراكة الاستراتيجية مع "IE Business School"، التي تأسست منذ عام 1997م، وهي مؤسسة غير ربحية، تسعى إلى دعم التنوع من خلال المنح الدراسية وريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي، وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه إلى جانب برامج التعليم التنفيذي للمهنيين، وهي الأكثر رواجاً لدى المؤسسة، وقد طورت العديد من البرامج بالشراكة مع جامعات مرموقة أخرى، مثل براون وشيكاغو بوث وجامعة نورث وسترن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ييل.ويتضمن البرنامج التوجهات العالمية للعقار والسياسات والإطارات التنظيمية للأسواق العقارية والمفاهيم والتصاميم الحديثة وطرق البناء الحديث وتقييم المشاريع والاستثمارات العقارية، والتوجهات المحلية في القطاع العقاري السعودي.ويستهدف البرنامج القيادات وذوي الخبرة في القطاع العقاري السعودي لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 2/5/1440هـ الموافق 8/1/2019م الذي أقيم في موطن الابتكار التابع لشركة سابك بمدينة الرياض.كما وقع المعهد بالتزامن مع البرنامج ثلاث مذكرات تعاون مع مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية وشركة طراز العربية وشركة أولات لإدارة وتنمية الأملاك "OPM" حيث تهدف الاتفاقيات إلى التعاون في مجالات التدريب، وإعداد المدربين المؤهلين ومناهج التطوير المهني المستمر، وتبادل المعلومات والبيانات والمعرفة، وبناء مسار تدريب وتوظيف لحديثي التخرج من الجامعات والمهتمين في القطاع العقاري، وتدريب وتأهيل موظفي الشركة.يذكر أن التسجيل في دورات المعهد العقاري السعودي متاحاً عبر الموقع الإلكتروني SREI.sa// انتهى //14:01ت م0082