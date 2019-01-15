الأحساء 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسقلد صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء في مكتب سموه بديوان المحافظة اليوم مدير شعبة المتابعة المكلف بشرطة المحافظة العقيد صلاح بن محمد بوجليع رتبة عقيد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد ، بحضور مساعد مدير شرطة الأحساء العميد عبدالرحمن النعيم.وهنأ سموه العقيد بوجليع على هذه الثقة , متمنيا له التوفيق في عمله.فيما أعرب العقيد بوجليع عن بالغ شكرة وتقديره للقيادة الحكيمة - أيدها الله - سائلا الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //15:27ت م0144