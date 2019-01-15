طرابلس 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسبدأ الجيش الليبي اليوم عمليات عسكرية ، في منطقة الجنوب الغربي، لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود.وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي اليوم، إنَّ عمليات الجيش تهدف إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود.ولفت إلى أن قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أمر ببدء العملية لتحرير المنطقة من الإرهاب، كما طالبهم بمُساندة القوات المُسلحة من خلال تقييد تحركاتهم حول مناطق عملياتها لتتمكن من تنفيذ واجباتها القتالية بالشكل المطلوب دون تعرّض المواطنين للخطر.وأكد أن هذه العملية جاءت بأهداف رئيسية هي: المحافظة على وحدة تراب الوطن، وتأمين مقدرات الليبيين من النفط والغاز، وحماية شبكة النهر الصناعي، وإيصال المواد الضرورية للمواطن، وفرض القانون، ومنع الجريمة، وإيقاف الهجرة غير القانونية، وطمأن الناطق باسم القيادة العامة سُكان المنطقة الجنوبية بأن القوات المُسلحة حريصة على المُحافظة على مُمتلكاتهم، مؤكداً أن القيادة العامة تتعامل بحزم كبير فيما يخص أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وشدد المسماري على ضرورة عدم نشر المواطنين المُوجودين داخل حدود المناطق التي تشملها العملية العسكري لأي معلومات حول تفاصيل العملية على وسائل الإعلام أو منصات التواصل، حتى لا تستفيد منها الجهات الإرهابية المُستهدفة من العملية.// انتهى //15:35ت م0147