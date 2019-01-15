جدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأبرمت الخطوط السعودية ، اتفاقية مع نادي الطيران السعودي في الرياض ، يتم بموجبها رعاية الناقل الوطني لفعاليات المعرض الأول للطيران الدولي السعودي المقرر إقامته خلال الفترة من 12 ـــ 14 مارس 2019م ، بمطار الثمامة بالعاصمة الرياض .ووقع الاتفاقية كلٌ من مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله ، والمشرف العام على نادي الطيران السعودي الكابتن عايد عضيب القاسمي .ويحظى المعرض الأول للطيران برعاية من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس وكالة الفضاء السعودية ، ومؤسس ورئيس نادي الطيران السعودي ، وهو أول معرض دولي للطيران والفضاء من نوعه في المملكة ، في حين تأتي رعاية "السعودية" لهذا الحدث امتداد لإسهاماتها ومشاركتها في العديد من الفعاليات والمناسبات التي تبرز الوجه الحضاري للمملكة.ويهدف المعرض إلى تعزيز تواصل صناعة الطيران والفضاء في المملكة ، وتوفير منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات الصناعة ، وتتنوع المشاركات في المعرض ، حيث تضم مزيجاً من شركات الطيران التجارية وشركات الفضاء على مساحة 100 ألف متر مربع تستوعب أكثر من 100 طائرة تتراوح في حجمها من الطائرات ذات المحرك الواحد والطائرات التنفيذية إلى الطائرات التجارية الكبيرة.وسيقدم المعرض أجنحة بالقرب من المدرج لتمكين المصنعين من تقديم مجموعتهم الكاملة من الطائرات وتسهيل الرحلات التجريبية ، فيما سيتم استضافة ثلاثة قاعات تعرض أكثر من 500 جناح محلي ودولي ويعرض بها مجموعة كاملة من خدمات ومنتجات الطيران.// انتهى //15:37ت م0148