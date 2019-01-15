نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيواصل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فعالياته وبرامجه في "أسبوع التلاحم الوطني" بمنطقة نجران، حيث أقيم اليوم برنامج تدريبي بثانوية الملك فهد تحت عنوان "تبيان في الوقاية من التطرف" مُستهدفاً طلاب من مدارس المنطقة.ويهدف البرنامج إلى التحصين من التطرف، والوقاية منه والحد من الفكر المتطرف ومواجهته، من خلال تنفيذ ساعات تدريبية تركز بشكل جلي على نوعية الحوارات المتطرفة التي تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.يُذكر أن برنامج " تبيان " أحد البرامج الحوارية النشطة التي يطرحها المركز ويهدف من خلالها إلى تنمية قدرات المشاركين في البرنامج في الوقاية من التطرف من النواحي المعرفية والمهارية والوجدانية .// انتهى //15:44ت م0150