محايل 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 11يناير 2019 م واسالتقى محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده ، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي .وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المختلفة كإعادة ترتيب أولوية الطرق واستعراض المشاريع الحالية وصيانة الطرق ووسائل السلامة واستعراض سير العمل بمشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة بمراحلها المختلفة والحرص على سرعة إنجازها لما لها من أهمية في خدمة أهالي المحافظة وقاصديها ، كما تم استعراض مشاريع الطرق المستقبلية والمدرجة ضمن أولويات الطرق بالمنطقة ، فيما وقف المحافظ ومدير عام الطرق على طريق رعله المؤدي لمركز قنا التابع للمحافظة ، الذي يعدّ من الطرق التي تشهد حركة مرورية على مدار الساعة وشهد عددا من الحوادث المرورية .من جهته عبر الشراري عن شكره لمحافظ محايل على اهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة والمراكز التابعة لها .// انتهى //15:47ت م0152