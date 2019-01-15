مكة المكرمة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ الأربعاء جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة الجموم والليث وبحرة وذلك ضمن جولاته السنوية على المحافظات.ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة ، حيث تتم مناقشة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشاريع المتأخرة وسُبل تسريع العمل فيها.كما يلتقى الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات الجموم والليث وبحرة ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاتهم .// انتهى //15:47ت م0153