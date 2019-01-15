الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي، وذلك عبر تسع فرق أرضية بمنطقة الرياض في نطاق موسم التكاثر الشتوي في محافظتي الأفلاج (السيح، الصغو) والسليل (الشيديه، القانس، خيران).وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني، أن الفرق الميدانية تمكنت من مكافحة أسراب الجراد في محافظتي الأفلاج و السليل على مساحة تبلغ 960 هكتاراً من أصل 1900 تم استكشافها.وأفاد الشمراني أن فرق المكافحة نجحت في معالجة 540 هكتاراً مصابة من أصل 1000 هكتار تم استكشافها بالسيح والصغو في محافظة الأفلاج، مشيراً إلى أن عدد الحشرات في الهكتار الواحد بلغت من 500 إلى 700 حشرة في الهكتار.وبين أن الفرق الميدانية في محافظة السليل (الشيديه، القانس، خيران) نجحت في مكافحة أسراب الجراد في مساحة 420 هكتاراً من أصل 900 هكتار، مبيناً أن عدد الحشرات في تلك المنطقة بلغ نحو 500 إلى 700 حشرة في الهكتار الواحد.وأكد الشمراني أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة وتبقى بعض المجموعات المتفرقة المتنقلة بفعل الرياح من موقع إلى آخر، موضحاً أن الوضع بحمد لله مطمئن في المحافظات المستهدفة.وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي، بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.// انتهى //15:48ت م0154