الطائف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسعقدت جامعة الطائف، ممثلة بوحدة العمل التطوعي بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، ورشة عمل بعنوان: "تطوعك سر نجاحك".وجاء انعقاد ورشة العمل ضمن فعاليات ملتقى التطوع الثاني، الذي تنظمه الجامعة في إطار مشاركاتها في ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة)، المقام هذا العام تحت عنوان: "كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".وقدم الورشة مدير مشروع (كيف نكون قدوة) بالجامعة الدكتور سطام العتيبي، وتناولت محاور عدة تهدف إلى تقديم بعض النماذج والتجارب التطوعية المميزة، التي توفر للحضور الخبرات العملية والمهارية الواجب توافرها في المتطوعين.كما شملت ورشة العمل على مناقشات جماعية بين المدرب والحضور عن أهمية العمل التطوعي على مستوى الفرد والمجتمع، من الناحيتين التنموية والاقتصادية.كما أبرزت الورشة تعريف المفهوم الأساسي للعمل التطوعي وأبرز الدوافع والمحفزات التي تجعل من المتطوعين فاعلين في مجال الخدمة الإنسانية وتؤهلهم لاكتساب العديد من المهارات البشرية والتقنية وتبني خبراتهم في المستقبل.وتبادل الحضور في نهاية ورشة العمل عرض أبرز تجاربهم التطوعية، بهدف إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال.وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) لهذا العام بثلاث مبادرات، تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".وفي ذات السياق أطلقت الجامعة مؤخراً مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتهدف البوابة إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.كما أطلقت جامعة الطائف مبادرة (شاهد بلغتهم) التطوعية، الهادفة إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع.ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، وتتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداء من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.ويسهم في تنفيذ مبادرة (شاهد بلغتهم) معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب بجامعة الطائف، بتوفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية.// انتهى //15:49ت م0155