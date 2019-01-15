الدمام 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشنت الإدارة العامة لسجن الدمام بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة العامة بالمنطقة الشرقية، اليوم برنامج مكافحة التدخين، وذلك بحضور مساعد المدير العام للصحة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن أبو داهش ومدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد راكان الشعلان، ومدير إدارة التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية العقيد محمد بن مشهور مدير إدارة التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية العقيد محمد بن مشهور ومدير برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة الشرقية الدكتور أمين آل غريب.وتقام هذه الحملة بناءً على التوجيهات الكريمة لمساعدة جميع النزلاء بالإقلاع عن التدخين ومكافحته بالمشاركة في التوعية والعلاج ليشمل هذا البرنامج جميع السجون الفرعية بالمنطقة الشرقية بإدارة سجن الخبر وإدارة سجن القطيف وإدارة سجن الأحساء وإدارة سجن الجبيل وإدارة سجن حفر الباطن وإدارة سجن الخفجي، ويتم ذلك بتخصيص أجنحة لغير المدخنين والعمل على تحقيق أهداف البرنامج في الحد من نسبة التدخين بين النزلاء وتوفير بيئة عمل صحية بما يضمن سلامة النزلاء والعاملين من أضرار التدخين ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين بتقديم الخدمات العلاجية سلوكياً ودوائياً، ويتم تقييم النزيل كل أسبوع من بداية تاريخ الإقلاع حتى نهاية فترة المتابعة وتمكين دور الأسرة بالتحفيز على التمسك بالإقلاع عن التدخين.// انتهى //15:49ت م0156