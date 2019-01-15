ينبع 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستعتزم محافظة ينبع على تأسيس جمعية للنحالين بالمحافظة, نظرًا لما تتميز به المحافظة من إنتاج متميز من العسل ذي الجودة العالية في سلسلة جبال رضوى والجبال الأخرى الواقعة في نطاق المحافظة.وأكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية وجود جمعية للنحالين بالمحافظة, لخدمة من يمارسون مهنة تربية النحل, مضيفًا أنه سيتم العمل عل تأسيس هذه الجمعية من أجل الشروع في العمل التعاوني للنحالين والعمل على حل ما يواجهه النحالون من صعوبات.// انتهى //15:50ت م0157