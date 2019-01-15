القاهرة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيعقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر مؤتمره الـ29 بالقاهرة يومي 19 و20 يناير الحالي بمشاركة ما يقرب من 11 وزيراً و50 مفتياً ورئيساً للمجالس الإسلامية من مختلف دول العالم.وقال وزير الأوقاف المصري رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة في تصريحات اليوم، إن المؤتمر يعقد بعنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، ويناقش أكثر من 50 بحثاً في محاوره السبع الأساسية.وأوضح أن المحاور السبع تتمثل في "الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية"، "التعليم وأثره في بناء الشخصية"، "الإعلام وأثره في بناء الشخصية"، "الأسرة ودورها في بناء الشخصية"، "المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية"، "مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ على هويتها"، "بناء شخصية الأئمة والوعاظ وأثره في تعزيز الانتماء الوطني".// انتهى //15:52ت م0158