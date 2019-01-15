دبي 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيلتقي منتخبا العراق وإيران غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم ، وقد حسم الفريقان التأهل إلى دور الـ16 .وبنفس المجموعة يلتقي منتخبا فيتنام واليمن وسط سعي كل منهما للفوز وانتزاع النقاط الثلاث ومن ثم انتظار ما ستؤول إليه نتائج المجموعات الأخرى، أملا في حصد إحدى البطاقات الأربع المؤهلة من بوابة المركز الثالث .// انتهى //16:53ت م0184