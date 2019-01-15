ثقافي / مدير تعليم القريات يدشن مبادرة " وعي " بالتعاون مع صحة القريات
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
القريات 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
دشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم مبادرة "وعي" لمدارس تعليم القريات بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقريات .
وأوضح مدير وحدة شراكة بتعليم القريات عبدالكريم سليم العبدلي أن المبادرة تأتي في إطار مشاركة المدارس في مسابقة وعي لأفضل فيديو توعوي من إنتاج المدارس بالقريات , مؤكدا على جميع المدارس المشاركة بالمبادرة من خلال التسجيل على الرابط التالي https://w3iaward.com .
// انتهى //
16:54ت م
0185