القريات 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم مبادرة "وعي" لمدارس تعليم القريات بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقريات .وأوضح مدير وحدة شراكة بتعليم القريات عبدالكريم سليم العبدلي أن المبادرة تأتي في إطار مشاركة المدارس في مسابقة وعي لأفضل فيديو توعوي من إنتاج المدارس بالقريات , مؤكدا على جميع المدارس المشاركة بالمبادرة من خلال التسجيل على الرابط التالي https://w3iaward.com .// انتهى //16:54ت م0185