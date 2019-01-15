تبوك 09 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أهمية مشاركة جميع منسوبي التعليم بالمنطقة في جائزة التعليم للتميز لرفع مستوى الأداءوالعمل وفق منهجية التميز المؤسسي والفردي ، لافتاً إلى أن الحصول على الجائزة ليس هو الهدف وإنما تأصيل التميز ونشر ثقافته هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه الجائزة في جميع فئاتها .وأكد العُمري في كلمته بالجلسة الافتتاحية لندوة رواد التميز التي أقامها مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم بمركز احتفالات أمانة منطقة تبوك على أن ولاة الأمر يراهنون على أبناء وبنات الوطن المتميزين ويضعون آمالهم فيهم لكي يسهموا في رفعة الوطن، مشيرا إلى أن الإدارة وعلى ضوء ذلك تضع كل إمكاناتها وطاقاتها لدعم جائزة التعليم للتميز والمتميزين لإيمانها العميق بأثرها المبارك، معربا في الختام عن أمله في أن تحدث الجائزة أثرًا فعالًا في الميدان التعليمي ورفع مستوى الأداء فيه ، وأن تجد العناية الكافية من القيادات والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات.وكانت جلسات الندوة التي أدارها مدير مركز التميز الدكتور خالد العنزي قد بدأت بطرح عدد من أوراق العمل التي تتحدث عن التميز والمتميزين والمأمول من الجائزة.واختتمت الندوة بالحديث عن أهمية توظيف التميز لرفع النواتج التعليمية وتوظيف قدرات المتميزين والمتميزات بكافة فئاتهم ووسائل وأساليب التميز لخدمة العملية التعليمية .بعدها كرم مدير التعليم المشاركين والمشاركات والجهات الداعمة لبرامج التميز.// انتهى //16:58ت م0188