الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الصحة عن إستمرار برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات في مرحلته الثانية، ويستهدف 50% من الطلاب والطالبات من الصف الأول والرابع إبتدائي في جميع المدارس.ودعت "الصحة" أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين لم يتم فحص أبنائهم في المدرسة إلى ضرورة إجراء الفحص في أقرب مركز صحي والحصول على النتيجة.وتشمل الفحوص الطبية " التاريخ المرضي، فحص الأسنان، فحص الوزن والطول وقياس مؤشر كتلة الجسم، فحص حدة النظر، فحص ضعف السمع، صعوبات التعلم، إعوجاج السلسلة الفقارية، فرط الحركة وتشتت الانتباه." يذكر أن الوزارة أطلقت برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدراس في مرحلته الأولى منتصف شهر محرم الماضي، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز صحة الطلاب والطالبات بالتعاون مع وزارة التعليم.وتزامن مع البدء في هذا البرنامج تنفيذ حملة توعوية عبر حسابات وزارة الصحة على مواقع التواصل تضمنت عددًا من رسوم الإنفوجرافيك التوعوية، بالإضافة إلى مقطع فيديو توعوي؛ توضح أهمية الفحوص الطبية لطلاب المدارس.كما تناولت الحملة التوعوية أهداف برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدراس، التي يأتي من أهمها الكشف المبكر للمرض، وإيجاد قاعدة بيانات، ومتابعة الحالات، والتوعية الصحية.وتأتي تلك الحملة تواصلا للجهود التي تقوم فيها "الصحة" بهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والتخفيف من عبء الأمراض، تماشيًا مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030.// انتهى //17:00ت م0189