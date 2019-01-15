نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسوقف معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، على الاستعدادات الأخيرة لملعب استاد الجامعة الرياضي، لاستضافة أولى مباريات أندية المنطقة الثلاثاء القادم.وأكد الدكتور السبيعي، أن الملعب جُهز لاستقبال المسابقات الرياضية، حيث عملت الجامعة على توفير جميع المتطلبات بما يخدم إقامة تلك المنافسات، مشيرًا إلى أن الجامعة سخرت إمكاناتها وطاقاتها كافة لخدمة المنطقة ومؤسساتها، موضحًا أن استاد الجامعة الرياضي تم إنشاؤه وفق مواصفات أولمبية، حيث تبلغ مساحة أرضية الملعب 105 أمتار طولاً و68 مترًا عرضًا، وتتسع مدرجاته لـ10 آلاف متفرج، كما يحتوي على موقع خاص بكبار الزوار.// انتهى //17:01ت م0190