جنيف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه تمكن للمرة الاولى منذ تصاعد القتال في الحديدة في يونيو 2018 ، من توزيع المساعدات الغذائية في التحيتة والدريهمي ، وذلك بفضل تراجع القتال بعد محادثات السلام في ديسمبر في ستوكهولم .وقال المتحدث الرسمي ارفيه فيرهوسل : إن البرنامج أرسل حتى الان 3334 طنًا من المساعدات الغذائية في هذه المناطق، وكذلك في كل من عدن والحديدة .وأضاف ان 8125 أسرة في التحيتة تلقت ما يكفيها من الغذاء لمدة شهرين ، وحصلت 2662 أسرة في الدريهمي جنوب الحديدة على حصص غذائية، موضحاً أن هذه هي أولى الشحنات الانسانية التي يتم تسليمها منذ يوليو 2018 عندما تم استهداف شاحنة غذاء تابعة للبرنامج في المنطقة.// انتهى //17:01ت م0191