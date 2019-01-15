الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسشاركت الشركة السعودية للكهرباء في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، الذي ينظم خلال الفترة من 6 - 13 جمادى الأولى ، ضمن جناح المملكة، بحضور عدد من قادة الفكر وصناع السياسات وكبار رجال الطاقة والصناعة في العالم، بست أوراق عمل متخصصة، قدمها عدد من منسوبي الشركة.يشار إلى أن المملكة تشارك بجناح تفاعلي يضم 21 قطاعاً، يتم من خلالها تقديم العديد من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة، في موضوعات تشمل: كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المملكة في تنويع مزيج الطاقة، وتوطين صناعة الكهرباء والخدمات المرتبطة بها، والموارد المائية، والاستثمار في المملكة، إضافة لدور البحوث والتطوير لأجل الاستدامة.كما أن المعرض، يضم أجنحة لعدد من الجهات المتخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء، لاستعراض المبادرات والمشاريع المستقبلية لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية.واطلع معالي الوزير الفالح، يرافقه عدد من المسؤولين على أعمال ومشاريع الشركة ضمن جناح المملكة، كما زار معالي رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، المعرض، وأشاد بمشاركة "السعودية للكهرباء" والأعمال التعريفية بمشاريعها وانجازاتها في مجال العزل الحراري والرماد البركاني وغيرها من المشاريع التي جذبت عدداً كبيراً من الزوار والمختصين.// انتهى //17:03ت م0192