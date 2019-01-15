المدينة المنورة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسدعا فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، الجهات والأفراد المهتمين بالقطاع السياحي للتقديم على جوائز التميز السياحي السعودي في دورتها التاسعة حتى 27 يناير الحالي، حيث جرى فتح باب الترشح للجوائز منذ التاسع من ديسمبر الماضي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة http://sauditourismawards.sa.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني, أن الجوائز التي تمنحها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سنويًا تهدف إلى تعزيز مفهوم التنافسية لتحفيز عملية التطوير والتحديث في القطاع السياحي والارتقاء بالخدمات السياحية، بالإضافة إلى التثقيف بأهمية التميز في المجال السياحي والتفاصيل المرتبطة به.ولفت الانتباه إلى التطوير الكبير لآلية التقييم من خلال وجود فرق عمل متخصصة تعمل على فرز وتقييم ملفات الترشيح على أرض الواقع، وفق معايير موضوعة لتقييم طلبات الترشيح للمتقدمين للجائزة مبنية على مجموعة من القواعد والأسس العلمية السليمة تتم إدارتها من خلال خبراء متخصصين في مجال السياحة والضيافة وصناعتها بشكل عام، مُشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل افتتاح ملتقى سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الثانية عشرة الذي سيقام مطلع أبريل 2019م بمدينة الرياض.يُذكر أن فئات الجوائز هذا العام تشمل 14 فرعاً رئيساً وهي: الفنادق، الشقق المفروشة والوحدات السكنية، المنتجعات، الفعاليات والمهرجانات، خدمات السفر، العاملين في السياحة، موقع جذب سياحي، تعليم وتدريب سياحي، المراكز التجارية والترفيهية، وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، المتاحف الخاصة، المطاعم، المقاهي، خدمات المواصلات, فيما تتضمن هذه الفئات الرئيسة ما يُقارب 49 فئة فرعية تتنوع ما بين أفراد ودور إيواء ومعهد وكلية ومراكز تجارية وشركات ومؤسسات خدمية.// انتهى //17:03ت م0193