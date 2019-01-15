الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأطلقت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق برنامج تدريب التربويين، بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية في الرياض، وذلك في مدارس الفرسان للمعلمين وقاعة الهئية الملكية للجبيل وينبع بالرياض للمعلمات.ويستهدف البرنامج تدريب 1000 معلم ومعلمة صفوف أولية للكشف المبكر عن حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويستمر البرنامج حتى يوم الخميس القادم.وأوضحت مشرفة البرنامج هبة بنت ناصر البراك أن البرنامج يهدف إلى تمكين المعلمين والمعلمات من استكشاف الحالات المبكرة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباة في الصفوف الأولية ورياض الاطفال، من أجل رفع الوعي بالكشف المبكر لاضطراب الحركة ، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية لتدريب التربويين لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الاضطراب لإحداث التغير الإيجابي في المجتمع لأبناء جيل واعي مبدع من ذوي الاضطراب الحركة ونفتخر بنجاحاتهم .// انتهى //17:04ت م0194