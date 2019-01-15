القاهرة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسيتوجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غداً إلى بيروت وذلك للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة والمقرر انعقادها يوم الأحد المقبل برئاسة لبنان، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التحضيرية المكثفة التي ستسبق القمة.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم، إنه من المقرر أن تسبق القمة، اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين بعد غد الخميس والمشكلة من ترويكا القمة "المملكة ومصر ولبنان" وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي "السودان والعراق وسلطنة عمان"، بحضور الأمين العام أحمد أبوالغيط، يعقبها في اليوم نفسه الاجتماع المشترك التحضيري للقمة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، على أن تستكمل الاجتماعات يوم الجمعة على المستوى الوزاري.وأشار إلى أن جدول أعمال القمة في دورتها الجديدة والتي تعقد تحت شعار "الإنسان محور التنمية: الاستثمار في الإنسان"، يتضمن 27 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها موضوع "الأمن الغذائي العربي"، و "تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد"، بالإضافة إلى بند "الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030" ، وبند "السوق العربية المشتركة للكهرباء" ، وبند "الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".وأوضح أن جدول أعمال القمة يتضمن بندا بشأن "التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بجانب بند عن "الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022" وما يشمله أيضاً من انجازات صندوق القدس والأقصى، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحاً مقدماً من لبنان حول "وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي".وبين عفيفي أن مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية يتضمن أيضاً بنوداً بشأن "مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية"، و "إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي" و "التمويل من أجل التنمية" و "برنامج المساعدة من أجل التجارة"، كما يتضمن عدداً من الملفات الاجتماعية منها الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.ومن المقرر أن يتضمن مشروع جدول الأعمال قرار وزراء الشباب العرب حول الدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية المقرر استضافتها من قبل لبنان 2021.// انتهى //17:07ت م0196