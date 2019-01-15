عرعر 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم , الاختبارات التحريرية لــ 68 مرشحاً من المتقدمين للعمل كرواد للنشاط الطلابي في عدد من مدارس المنطقة, بحضور مدير النشاط الطلابي سليمان الحميد وعدد من مشرفي النشاط ،وذلك بمسرح الإدارة بمدينة عرعر.وتفقد مدير عام التعليم بمنطقة عبدالرحمن القريشي سير الاختبارات, موضحا أن الإدارة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار، مفيداً بأن المعلمين المجتازين للمفاضلة التحريرية، سيجرى لهم مقابلة شخصية تمهيداً استيفاء مسوغات الترشيح للعمل كرواد نشاط لعدد من المدارس وفق الاحتياج القائم على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة.// انتهى //18:11ت م0211