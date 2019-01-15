بيروت 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يواجهون قيوداً قاسية من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية، ويواصل حصارهم في بضع كيلومترات في البلدات الأربع جنوب دمشق- ببيلا، يلدا، بيت سحم، سيدي مقداد.وأفادت المجموعة في تقرير لها أن النظام يمنع خروجهم من تلك البقعة إلا بشروط، ويستلزم موافقة الأجهزة الأمنية من قبل الميليشيات المسلحة الموالية للنظام في المنطقة، بما فيهم طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الموجودة في العاصمة دمشق.وأشارت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرا لها، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب الظروف الاقتصادية وتصاعد حملات الاعتقال والتضييق الأمني على قطاع الشباب.وقدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى دول أوروبا 85 ألف لاجئ فلسطيني، وقدرت عدد النازحين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 31 ألف.// انتهى //18:18ت م0212