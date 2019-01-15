بيروت 9 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسصدر عن الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية اليوم بيان توضيحي جاء فيه : تناقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمكتوبة، كلاماً منسوباً إلى أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، بشأن رفض الاتحاد المشاركة في أي قمة او منتدى يعقد في لبنان، ومطالبته بنقل مقر الاتحاد من بيروت إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن".وأضاف البيان: "إنّ الأمانة العامة في اتحاد الغرف العربية، تنفي نفياً قاطعاً هذا الكلام، وهو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وتهيب بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في نقل الخبر والتحري عنه من مصدره الرسمي".وختم البيان بالقول: "تؤكد الأمانة العامة أن الدافع الأساسي لإنشاء الاتحاد كان وعي رجال الأعمال العرب إلى أهمية التعاون الإقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية، فكان أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي لتروج فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية".// انتهى //18:20ت م0213