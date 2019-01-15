بيروت 9 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واستلقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي سيرغي لافروف.وجرى خلال الاتصال بحث موضوع الأمن في لبنان، وأهمية المحافظة على الاستقرار من دون ربطه بمشاكل المنطقة خاصة لجهة تأليف الحكومة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بينهما وموضوع الحريات الدينية، وملف الأزمة السورية .// انتهى //18:21ت م0214