الخرطوم 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسالتقى رئيس البرلمان السوداني بروفيسور ابراهيم احمد عمر اليوم، وفداً من نواب البرلمان التركي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية السفير فولكان بوزكير الذي يزور الخرطوم حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:22ت م0215