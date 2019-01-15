الرياض 9 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15 يناير 2019م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه اليوم، كلاً من رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيلي تشيرفوني دورسو، وسفراء كل من أستراليا رضوان جودت، والأرجنتين مارسيلو جيلاردوني، وسنغافورة لورانس اندرسون لدى المملكة.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:23ت م0217