سياسي / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل مسؤولة أوروبية وسفراء استراليا والأرجنتين وسنغافورة لدى المملكة
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
الرياض 9 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15 يناير 2019م واس
استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه اليوم، كلاً من رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيلي تشيرفوني دورسو، وسفراء كل من أستراليا رضوان جودت، والأرجنتين مارسيلو جيلاردوني، وسنغافورة لورانس اندرسون لدى المملكة.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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18:23ت م
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