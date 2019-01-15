ظهران الجنوب 09جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسافتتح مساعد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب للشؤون المدرسية طارق علي الوادعي ، اليوم، ورشة عمل بعنوان " رفع التحصيل الدراسي والمهام الإدارية لقادة وقائدات المدارس "بحضور عدد من مسؤولي الادارة، وعدد من المشرفين والمشرفات، والقيادات التعليمية، وذلك بمقر مركز التدريب.وركزت الورشة على ضرورة رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات ، وتسليط الضوء على فكرة المشروع والمهام التي يضطلع بها قادة وقائدات المدارس، وتوضيح مراحل العمل ، وطريقة تحكيم المحاور وطرق العمل، والوقوف على الاختبارات وفرص التحسين.واختتمت فعاليات الورشة بنقاش مفتوح وبناء ، ومن ثم إقرار عدة توصيات رسمت ملامح خارطة طريق لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //18:24ت م0219