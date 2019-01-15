الرياض 9 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 15 يناير 2019م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وفداً من طلبة برنامج الأزمات في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.// انتهى //18:25ت م0220