جنيف 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسعقدت اليوم في جنيف محادثات أمريكية روسية حول معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.واكدت وكيلة وزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي الامريكية أندريا تومسون عقب المحادثات ان الاجتماعات كانت مخيبة للامال ، وان الجانب الامريكي حث روسيا على العودة الى الامتثال الكامل والقابل للتحقق للمعاهدة ، قبل الموعد النهائي المحدد ب60 يوما في 4 ديسمبر .واضافت تومسون في بيان ان روسيا لاتزال تخرق المعاهدة ولم تشرح خلال اجتماعات اليوم كيف تعتزم العودة للامتثال لها ، مشيرة إلى ان الجانب الامريكي طالب روسيا بتدمير نظامها الصاروخي غير المتوافق مع المعاهدة.واوضحت ان الوفد الامريكي سيتوجه الى بروكسل لاطلاع الحلفاء وحلف الناتو غداً على نتائج هذه المحادثات .وكان الرئيس الامريكي ترامب قد أعلن في اكتوبر الماضي عن نية بلاده الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدي بسبب انتهاك روسيا للمعاهدة، وفي 4 ديسمبر الماضي منح وزير الخارجية الامريكي بومبيو موسكو مهلة 60 يوما للامتثال للمعاهدة .من جانبها ترفض موسكو الانذارات الامريكية لحل المشكلة، وتؤكد ان الولايات المتحدة لم تقدم ادلة على اتهاماتها بخرق روسيا للمعاهدة .// انتهى //18:51ت م0221