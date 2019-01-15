القاهرة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأكدت جامعة الدول العربية، أن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة "77 + الصين" لعام 2019 في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة، التي تحاول فيها بعض القوى تغييبها بالمنظومة الدولية وعزلها، ستتيح لها الفرصة للتصدي لهذه المحاولات، وتثبيت الهوية الفلسطينية بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.وعد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، في تصريح للصحفيين اليوم، هذا الانجاز انتصاراً دولياً، يعكس ثقة هذه المجموعة بدولة فلسطين وأهليتها في قيادة المجموعة، بحكمة واقتدار ومسؤولية، كما يؤكد أن دولة فلسطين قادرة على تعزيز الأجندة الأممية بالخبرات والقدرات الوطنية المتنوعة في القضايا البيئية والتنموية والاقتصادية.وأوضح السفير "أبوعلي" أن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة "77 + الصين" لعام 2019 في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة، يؤكد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أراضيها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967، ويعكس قدرتها على قيادة المجموعة الأكبر في الأمم المتحدة، والتي تفاوض على أكثر من 80% من القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك.// انتهى //18:57ت م0223